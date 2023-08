Russische Rakete trifft Hotel in Saporischja

Saporischschja: Gestern Abend ist im Zentrum der ukrainischen Stadt eine russische Rakete in ein Hotel eingeschlagen. Ein Mensch starb, 14 weitere wurden verletzt - unter ihnen auch Kinder. Das ukrainische Verteidigungsministerium wies in einem Tweet darauf hin, dass in dem Hotel auch eine Kindertagesstätte untergebracht ist, die aber zum Zeitpunkt des Einschlags geschlossen war. Die UN-Koordinatorin in der Ukraine, Brown, hat den Angriff scharf verurteilt. Der Beschuss eines Hotels, das häufig von UN-Mitarbeitern zur Unterstützung von Kriegsopfern genutzt werde, sei absolut inakzeptabel, so Brown.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 12:00 Uhr