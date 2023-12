Russische Rakete dringt in polnischen Luftraum ein

Warschau: Eine russische Rakete ist vorübergehend in den Luftraum Polens eingedrungen. Das gab die polnische Armee bekannt. Generalstabschef Kukula sagte, die Rakete sei mit Hilfe eines Radars gesichtet worden. Sie habe den polnischen Luftraum gleich wieder Richtung Ukraine verlassen. Zuvor hatte das Militär des Nato-Mitglieds von einem nicht identifizierten Flugobjekt gesprochen. Es war in den frühen Morgenstunden entdeckt worden. Russland hatte in der Früh und in der Nacht die schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit Beginn des Krieges geflogen. Dabei wurden mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt. Viele weitere Opfer werden noch unter den Trümmern vermutet. Beschädigt worden sein sollen unter anderem eine Geburtsklinik, Wohnhäuser und Schulen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2023 18:45 Uhr