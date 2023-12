Russische Präsidentschaftswahl soll auch in besetzten ukrainischen Gebieten stattfinden

Moskau: Die russische Präsidentschaftswahl im kommenden März soll auch in den besetzten Gebieten der Ukraine stattfinden. Diesen Beschluss hat die russische Wahlkommission bekannt gegeben. In den von Russland im September 2022 für annektiert erklärten ukrainischen Gebieten Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk waren bereits mehrere russische Wahlen abgehalten worden - obwohl Moskau die Gebiete nur teilweise militärisch kontrolliert. Das ukrainische Außenministerium hat bereits erklärt, der Wahlvorgang in diesen Gebieten werde als null und nichtig betrachtet und verletze das Völkerrecht.

