Russische Panzer rücken auf Kiew vor

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das russische Militär greift die Ukraine von mehreren Richtungen an. Eine Panzer-Offensive läuft gegen die ukrainische Hauptstadt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bat Polens Präsident Duda um militärische Unterstützung der osteuropäischen Nato-Staaten. In einer Video-Botschaft sagte Selenskyj, Putins Ziel sei es, die Ukraine politisch zu zerstören. Auch aus anderen Landesteilen wurden Gefechte gemeldet. Intensive Kämpfe gab es demnach in der Stadt Sumy im Nordosten des Landes. Luftalarm wurde auch in Lwiw im Westen der Ukraine ausgelöst. Das russische Militär brachte auch das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl unter seine Kontrolle. Fallschirmjäger sollen den stillgelegten Meiler bewachen. Nach Angaben der ukrainischen Atombehörde ist die Strahlung in Tschernobyl erhöht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 12:00 Uhr