Russische Luftangriffe treffen ukrainische Hauptstadt Kiew

Kiew: Russland hat die ukrainische Hauptstadt erneut mit einem nächtlichen Angriff überzogen. Wie die ukrainische Luftwaffe am Morgen mitteilte, wurden eine Reihe von Drohnen, Marschflugkörpern und ballistische Raketen eingesetzt. Einige der Geschosse habe man zerstören können, so der Chef der städtischen Militärverwaltung. Angesichts einiger Explosionen flüchteten viele Einwohner in Luftschutzbunker. Kiews Bürgermeister Klitschko erklärte, es seien Rettungsdienste in zwei Stadtteile gerufen worden. Behördenangaben zufolge wurden zwei Menschen durch herabstürzende Trümmerteile verletzt. Zudem habe es Brände und Zerstörungen an Häusern und Infrastruktur gegeben. Laut Klitschko wurden das Kesselhaus eines Wasserwerks beschädigt sowie der Eingang zu einer U-Bahn-Station, die als Luftschutzraum diente. Auch aus anderen Städten wurden Attacken gemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 09:45 Uhr