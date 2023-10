Russische Journalistin zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt

Moskau: Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa ist in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht befand sie der angeblichen Falschmeldungen über die russische Armee für schuldig. Owsjannikowa war im März vergangenen Jahres international bekannt geworden, als sie mitten in einer russischen Live-Nachrichtensendung mit einem Protestplakat ins Bild lief. Im Oktober verließ sie laut ihrem Anwalt ihre Heimat. Laut ihrem Instagram-Account hält sie sich aktuell in Frankreich auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 19:00 Uhr