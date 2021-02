Russische Einsatzkräfte gehen weiter gegen regierungskritische Aktivisten vor

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russische Einsatzkräfte gehen nach der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny und landesweiten Protesten weiter gewaltsam gegen regierungskritische Aktivisten vor. Laut dpa sind nach Angaben von Beobachtern in St. Petersburg und in Wladiwostok mehrere Menschen festgenommen worden, zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht, Technik und Mobiltelefone beschlagnahmt. Betroffen waren vor allem Unterstützer Nawalnys, aber auch die Organisation Offenes Russland des im Ausland lebenden Kremlkritikers Chodorkowski. Der Oligarch gehört zu den finanzstarken Gegnern des russischen Präsidenten Putin. Ein Nachrichtenportal aus St. Petersburg berichtet, viele Straßen seien am Samstag über Stunden abgeriegelt worden. Die Lage ähnele einer Stadt im Ausnahmezustand.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 21:15 Uhr