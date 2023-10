Russische Duma zieht Ratifikation des Atomtestverbots zurück

Moskau: Russland fühlt sich nicht mehr an den Vertrag zu einem weltweiten Verbot von Atomtests gebunden. Das russische Parlament, die Duma, hat die Ratifizierung des Vertrags von 1996 aufgehoben. Was das genau bedeutet, wollte der Sprecher der Kammer nicht mitteilen. Man müsse die USA darüber im Unklaren lassen, hieß es zur Begründung. Präsident Putin, der die Rücknahme der Ratifizierung verlangt hatte, ließ vor einigen Tagen ebenfalls offen, ob Russland nun wieder Atomwaffen testen will. Die USA hatten das Abkommen - ebenso wie China, Pakistan, Indien und Israel - nie in Kraft gesetzt. Die letzten Atomtests in den USA fanden 1992 statt, in Russland 1990 - noch zu Zeiten der Sowjetunion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 15:00 Uhr