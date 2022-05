Russische Duma stellt Austausch von ukrainischen Asow-Gefangenen infrage

Kiew: Das ukrainische Militär hat das Stahlwerk in Mariupol als letzte Bastion der Hafenstadt aufgeben. Mehr als 200 ukrainische Soldaten kamen in russische Kriegsgefangenschaft. Nach Angaben von Moskau werden weitere 51 Schwerverletzte in Krankenhäusern behandelt. Sie sollen laut der ukrainischen Vize-Regierungschefin Wereschtschuk gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Das russische Parlament jedoch stellt einen Austausch infrage. Duma-Präsident Wolodin sagte, diese Kämpfer seien Nazi-Verbrecher, die von derartigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden müssten. Der Vorsitzende des Außenausschusses der Duma und Unterhändler bei Verhandlungen mit der Ukraine, Slutski, forderte für sie die Todesstrafe.

