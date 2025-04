Russische Drohnenschwärme greifen erneut Ukraine an

Kiew: In die Ukraine sind am Abend erneut russische Drohnenschwärme eingedrungen. Laut Medienberichten wurden sie in verschiedenen Landesteilen von der Flugabwehr unter Beschuss genommen. Erste Einschläge der Drohnen soll es im der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine gegeben haben - sie setzten Wohnhäuser in Brand. Über Opfer ist bisher nichts bekannt. Vorgestern war die Geburtsstadt von Präsident Selenkyj, Krywyj Rih, mit Raketen angegriffen worden - dabei kamen 18 Menschen ums Leben, unter ihnen neun Kinder. Nach seinen Worten wurden ein Spielplatz und Straßen in einem Gebiet getroffen, das direkt an Wohnhäuser angrenzt. Russland berichtet derweil von Angriffen auf die besetzte Region Donezk.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2025 01:00 Uhr