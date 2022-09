Russische Bevölkerung nimmt Abschied von Gorbatschow

Nachrichtenarchiv - 03.09.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der verstorbene sowjetische Ex-Präsident Gorbatschow wird am Nachmittag beigesetzt. Derzeit nimmt die Bevölkerung an seinem aufgebahrten Leichnam Abschied von ihm. Außer dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban nahmen keine führenden Politiker Europas an der vorangegangenen Trauerfeier teil. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. In Deutschland gilt er als wichtiger Wegbereiter der Wiedervereinigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 11:45 Uhr