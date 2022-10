Russische Besatzer in Cherson bereiten Evakuierung vor

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cherson: Die von Russland eingesetzte Verwaltung der Region Cherson hat angeordnet, zehntausende Kinder und Senioren in Sicherheit zu bringen. Dem Besatzungschef zufolge läuft eine Evakuierungsaktion nach Russland. In der Region sind ukrainische Streitkräfte bei einer Gegenoffensive derzeit auf dem Vormarsch. Derweil hat die russische Regierung die militärische Führung in der Ukraine neu geordnet. Zum Kommandeur aller dort kämpfenden Truppen wurde der Befehlshaber der russischen Luftwaffe, General Surowikin, ernannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 23:00 Uhr