Russische Behörden nehmen Hunderte Nawalny-Unterstützer fest

Moskau: Die russische Polizei geht offenbar weiter massiv gegen trauernde Unterstützer des verstorbenen Kremlgegners Nawalny vor. Die russische Online-Bürgerrechtsplattform OVD-Info* meldet, dass mehr als 400 Menschen in 36 Städten festgenommen worden seien. Trotz Räumungsaktionen und Festnahmen wurden in vielen Orten weiter Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet und Bilder zur Erinnerung an Nawalny aufgestellt. - Bislang gibt es keine genaueren Angaben zu den Todesumständen des Kremlkritikers. *(nach Hendriks Recherche: OVD - wird russisch also OWD ausgesprochen)

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 06:00 Uhr