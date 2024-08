Russische Behörden melden Brand im Kühlsystem des AKW Saporischschja

Kiew: In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Nach russischen Angaben brennt es in der Kühlanlage. Zuvor habe es einen ukrainischen Angriff in der Nähe gegeben. Sowohl der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Balizki, als auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilten mit, es gebe keine veränderten Strahlungswerte rund um den Meiler. Selenskyj beschuldigte allerdings Russland, das Feuer gelegt zu haben. Alle Blöcke des AKW wurden aus Sicherheitsgründen schon 2022 abgeschaltet. Die Reaktoren müssen aber weiter gekühlt werden. Saporischja ist das größte Atomkraftwerk Europas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 23:00 Uhr