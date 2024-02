Russische Behörden halten Nawalnys Leichnam offenbar noch 14 Tage unter Verschluss

Moskau: Russlands Behörden wollen die Leiche von Alexej Nawalny offenbar noch mindestens 14 Tage unter Verschluss halten. Die Sprecherin des in Haft verstorbenen Putin-Kritikers schrieb im Nachrichtendienst "X", das hätten die Ermittler den Anwälten und der Mutter Nawalnys mitgeteilt. Als Grund seien - Zitat - "chemische Untersuchungen" an seinem Leichnam genannt worden. Die russische Botschaft in Berlin wies den Aufruf der Bundesregierung zur Aufklärung der Todesumstände als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurück. Die Bundesregierung wie auch die baltischen Staaten hatten Russlands Botschafter beziehungsweise Geschäftsträger in der Causa Nawalny einbestellt. US-Präsident Biden sagte vor Journalisten, er erwäge zusätzliche Sanktionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 19:00 Uhr