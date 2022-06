Russische Armee zerstört Schule in Charkiw

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Charkiw: In der Großstadt im Osten der Ukraine ist offenbar eine Schule durch russischen Beschuss in Brand gesetzt worden. Nach ukrainischen Angaben kam in der Nacht eine Frau in den Flammen ums Leben. Ähnliche Brände hat es demnach an anderen Orten in der Region gegeben. Wie Präsident Selenskyi in einer Videoansprache vor dem luxemburgischen Parlament sagte, sterben im Osten der Ukraine täglich 100 Menschen. 400 bis 500 werden nach seinen Worten verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 15:00 Uhr