Russische Armee setzt Angriffe auf die Ukraine fort

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Krieg gegen die Ukraine hat die russische Seite für heute Früh eine Feuerpause angekündigt, um den Menschen die Flucht aus den umkämpften Städten zu ermöglichen. Ob diese hält, lässt sich bislang nicht bestätigen. In diesen Minuten soll für Zivilisten aus der nordost-ukrainischen Stadt Sumy ein Fluchtkorridor geöffnet werden. Das hat die ukrainische Regierung mitgeteilt. Bislang waren mehrere Versuche solche Routen einzurichten, daran gescheitert, dass Moskau diese - wie auch diesmal - nur nach Russland und Belrus öffnen wollte. Auch in der Nacht gab es wieder russische Bomben-Angriffe auf ukrainische Städte. Örtlichen Behörden zufolge sollen dabei mehr als zehn Menschen gestorben sein, unter ihnen auch Kinder. Die westukrainische Stadt Lwiw bitte derweil um Hilfe bei der Unterbringung Zehntausender Binnenflüchtlinge. In der Stadt sind nach Angaben des Bürgermeisters bereits mehr als 200.000 Vertriebene in Sporthallen, Schulen, Krankenhäusern und Kirchen untergekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 09:00 Uhr