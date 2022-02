Russische Armee setzt Angriffe auf die Ukraine fort

Nachrichtenarchiv - 28.02.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat eine weitere Kriegsnacht erlebt: In der Millionenstadt Charkiw im Nordosten des Landes schlugen Raketen ein, auch in der Haupstadt Kiew gab es Kämpfe und Explosionen. Die ukrainische Armee teilte mit, sie habe Angriffe in den Außenbezirken von Kiew abgewehrt, die Stadt Berdjansk sei allerdings von russischen Einheiten erobert worden. Die Hafenstadt liegt im Südosten der Ukraine am Asowschen Meer. Bei den Kämpfen sind nach ukrainischen Angaben bis jetzt mehr als 200 Zivilisten getötet worden. Aus Sicht des US-Verteidigungsministeriums kommen die russischen Truppen allerdings langsamer voran als erwartet. Die heftige Gegenwehr der Ukrainer bremse ihren Vormarsch, außerdem gebe es bei ihnen Versorgungsprobleme. Gleichzeitig gibt es Spekulationen, dass sich auch Belarus am Krieg gegen die Ukraine beteiligen könnte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.02.2022 09:15 Uhr