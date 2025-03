Russische Armee rückt offenbar im Kursker Gebiet weiter vor

Russische Streitkräfte rücken offenbar in Kursk weiter vor: Das Verteidigungsministerium in Moskau hat mitgeteilt, dass das Militär insgesamt drei von ukrainischen Truppen besetzte Dörfer zurückerobert hat. Außerdem wurden Gegenangriffe der ukrainsichen Armee abgewehrt. Seit Ende vergangener Woche haben russische Truppen ihre Angriffe in der Grenzregion verstärkt und Bodengewinne gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 21:00 Uhr