Russische Armee rückt offenbar auf Kiew vor

Kiew: Im Krieg gegen die Ukraine intensiviert die russische Armee offenbar ihre Angriffe auf die Hauptstadt. So rücken die Truppen Satellitenbildern und ukrainischen Angaben zufolge im Norden und auch im Süden vor. Dabei sollen sie zum Teil aktiv auf Wohnhäuser feuern. Auch aus anderen Städten des Landes wird Beschuss gemeldet. So soll in Mykolajiw knapp 500 Kilometer südlich von Kiew erneut ein Krankenhaus angegriffen worden sein. In der Hafenstadt Mariupol spricht der Bürgermeister von einer humanitären Katastrophe. Im Moment könne man wegen der Belagerung noch nicht einmal die Toten begraben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.03.2022 05:00 Uhr