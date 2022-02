Russische Armee rückt in Charkiw ein

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russische Armee ist bis ins Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw vorgedrungen. Der Gouverneur der gleichnamigen Region meldete Straßenkämpfe und rief die rund 1,4 Millionen Einwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Zuvor war eine Gasleitung in der Stadt explodiert. Laut ukrainischer Regierung hatten sie russische Truppen gesprengt. Die ukrainische Armee zieht weiter Kräfte zur Verteidigung der Hauptstadt Kiew zusammen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Luftwaffe russische Kampfjets und Transportmaschinen über Kiew abgefangen. Heftige Kämpfe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Im Süden der Ukraine haben russische Streitkräfte nach eigenen Angaben die Städte Cherson und Berdjansk umzingelt. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht. Der Kreml teilte indes mit, eine Delegation stehe zu Gesprächen in Belarus bereit. Ukraines Präsident Selenskyj lehnte dies jedoch erneut ab, weil sich - wie er sagte - Belarus am Angriff auf sein Land beteilige. Als alternative Verhandlungsorte schlug er stattdessen Warschau, Istanbul, Budapest oder Baku vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 10:00 Uhr