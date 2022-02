Russische Armee rückt auf Kiew vor

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Am zweiten Tag des Krieges in der Ukraine werden aus verschiedenen Gegenden des Landes Kämpfe gemeldet. Russische Truppen rückten weiter Richtung Hauptstadt Kiew vor. Bürgermeister Klitschko erklärte, es seien Schüsse und Explosionen zu hören. Die Nacht werde sehr schwierig. Kremlchef Putin forderte die ukrainische Armee auf, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Selenskyj zu stürzen. Weiter hieß es aus Moskau, man sei zu Verhandlungen bereit. Wenn die Ukraine die Waffen niederlege, könne man eine Delegation zu Gesprächen schicken. Diese sollen in der belarussischen Hauptstadt Minsk stattfinden. Der ukrainische Präsident zeigte sich am Abend mit weiteren ranghohen Politikern im Regierungsviertel von Kiew. In einem kurzen Videoclip erklärte Selenskyj wörtlich: "Wir verteidigen die Ukraine."

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 22:45 Uhr