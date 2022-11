Russische Armee hinterlässt in Cherson offenbar viele Minen und zerstörte Infrastruktur

Das Wetter: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte um minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, gebietsweise auch trüb durch Nebel. Tiefstwerte zwischen 4 Grad am Bodensee und minus 2 Grad örtlich in Oberfranken. Morgen nach Nebel viel Sonne, im Westen auch Regen möglich. Die weiteren Aussichten: Am Montag meist sonnig, am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich, dabei meist trocken. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2022 20:00 Uhr