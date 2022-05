Russische Armee hat offenbar Probleme mit der Ausrüstung

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russische Armee hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Probleme mit ihrer militärischen Ausrüstung. Die westlichen Sanktionen erschweren es Russland unter anderem, Ersatz für zerstörte Mikroelektronik zu beschaffen. Es werde viel Geld und Zeit kosten, um die Stärke der russischen Truppen nach dem Krieg wieder herzustellen, hieß es aus London. Schon seit Wochen veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf des Krieges. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. Russland hat in der Ukraine nach eigenen Angaben ein großes Lager mit militärischem Gerät aus Europa und den USA zerstört. In der Hafenstadt Mariupol sollen russische Soldaten damit beschäftigt sein, die Straßen für eine Militärparade am Montag zu räumen. An diesem Tag erinnert Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland 1945.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2022 12:15 Uhr