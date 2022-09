Russische Armee greift offenbar Selenskyjs Heimatstadt an

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Krywyj Rih: Der zentralukrainischen Stadt droht nach Angaben der Regierung in Kiew nach einem russischen Raketenangriff eine Überschwemmung. Durch den Beschuss sei das Pumpwerk eines Staudamms schwer beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Dadurch strömten große Wassermassen aus, so dass der Fluss in Krywyj Rih über die Ufer zu treten drohte. In zwei Stadtteilen wurden den Angaben nach Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen - und Panik unter der Bevölkerung zu schüren. - Der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk rief die Bundesregierung unterdessen auf, eine Führungsrolle bei der Lieferung von Kampfpanzern zu übernehmen. Ein Land wie Deutschland warte nicht darauf, was andere tun, sagte er zum Auftakt seines Deutschlandsbesuchs in Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 07:00 Uhr