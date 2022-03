Russische Armee greift Militärbasis nahe polnischer Grenze an

Nachrichtenarchiv - 13.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lwiw: Die russische Armee greift seit heute Nacht auch im Westen der Ukraine nahe der polnischen Grenze an. Ziel war unter anderem ein Truppenübungsplatz in der Region Lwiw. Laut dem Gouverneur der Region wurden dabei mindestens 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Nach seinen Angaben wurden rund 30 Raketen auf den Stützpunkt abgefeuert, auf dem offenbar auch immer wieder ausländische Militärausbilder stationiert sind. Im Osten und Süden des Landes versuchen russische Streitkräfte offenbar, ukrainische Truppen zu umzingeln. Das sei etwa rund um die Städte Charkiw und Mariupol der Fall, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Auch die Hauptstadt Kiew droht komplett eingekreist zu werden. Dort sind dem Vernehmen nach nur noch die Straßen in Richtung Süden offen. Bürgermeister Klitschko betonte, die Hauptstadt verstärke ihre Verteidigung und stocke ihre Vorräte an Lebensmitteln und Medikamenten auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 13:00 Uhr