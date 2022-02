Russische Armee erreicht Randbezirke von Kiew

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach zwei Tagen russischer Angriffe auf die Ukraine ist nun die Hauptstadt Kiew in Gefahr. Russische Truppen haben die Randbezirke bereits erreicht. Reporter berichteten von Artilleriebeschuss, der vom Zentrum Kiews aus zu hören war, und von Angriffen aus allen Himmelsrichtungen. Die ukrainische Führung hatte gestern Abend vor einem Großangriff in der Nacht gewarnt. Präsident Selenskyj rief die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Millionenstadt auf. Heftige Kämpfe gab es nach ukrainischen Angaben auch in einem Ort etwa 40 Kilometer südlich von Kiew. Dort gibt es einen Luftwaffenstützpunkt, den russische Truppen mit Fallschirmjägern erobern wollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 05:00 Uhr