Russische Armee bombardiert Städte, Flotte soll auf Odessa zusteuern

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist eine Woche nach Beginn des russischen Angriffs in der Nacht wieder von schweren Detonationen erschüttert worden. In der Nacht heulten Luftalarmsirenen, Zehntausende Kiewer suchten in Kellern oder U-Bahnhöfen Schutz. Russische Truppen haben mit Cherson im Süden des Landes die erste ukrainische Großstadt eingenommen, das bestätigten die Behörden vor Ort. Im ostukrainischen Charkiw sind bei Luftangriffen laut ukrainischen Angaben acht Menschen getötet worden, als ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen wurde. Mariupol im Süden ist ohne Wasser, Strom oder Heizung. Die humanitäre Lage verschlechtert sich auch andernorts zusehends. Die Ukraine fordert deshalb Korridore, durch die die Menschen mit Hilfsgütern versorgt und Kinder in Sicherheit gebracht werden können. Der ukrainische Generalstab meldet Aktivitäten der russischen Flotte im Schwarzen Meer - Landungsschiffe und Raketenboote sollen demnach Kurs auf Odessa nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 09:00 Uhr