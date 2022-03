Russische Armee bombadiert weiter ukrainische Städte

Verdi ruft zu Warnstreiks an acht deutschen Flughäfen auf

Berlin: Flugreisende in ganz Deutschland müssen sich heute auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks der privaten Sicherheitskräfte an den Flughäfen in Berlin, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt können nach Angaben des Betreibers heute keine Passagiere zusteigen. Verdi fordert, die Gehälter in den Luftsicherheitsdiensten um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 06:00 Uhr