Russische Armee beschießt offenbar Wohngebiet in Kiew

Nachrichtenarchiv - 15.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das russische Militär hat auch am Morgen mehrere ukrainische Städte bombardiert. Die Hauptstadt Kiew wurde von schweren Explosionen erschüttert. Eine Reihe russischer Angriffe traf nach ukrainischen Angaben ein Wohngebiet. In einem 15-stöckigen Wohngebäude läuft demnach ein Rettungseinsatz. Aus dem Gebäude loderten Flammen. Laut einem Feuerwehrmann sind dort noch Bewohner. Auch aus den Vororten werden Angriffe gemeldet. Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln. In der Stadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. Sie können die Stadt nur noch Richtung Süden verlassen. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief russische Soldaten in einer nächtlichen Videobotschaft dazu auf, die Waffen niederzulegen. Heute sollen die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden. Gestern hatte sich die vierte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern aus der Ukraine und Russland vertagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 09:00 Uhr