Russische Armee beginnt Offensive auf Stahlwerk in Mariupol

Mariupol: Russische Truppen haben mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerks in der ukrainischen Hafenstadt begonnen. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau greift die russischen Armee mit Artillerie und Flugzeugen an. Die ukrainische Armee bestätigt die Offensive. Das Werk ist der letzte Rückzugsort der ukrainischen Einheiten in Mariupol. In den vergangenen Tagen waren Zivilisten, die in einem Tunnelsystem unter dem Werksgelände Zuflucht gesucht hatten, evakuiert worden. Nach Angaben der Regierung in Kiew sind noch einige hundert Zivlisten in der Anlage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 17:00 Uhr