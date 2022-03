Russische Angriffe auf ukrainische Städte gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Osten der Ukraine hat es am Morgen offenbar neue russische Angriffe gegeben. Das Außenministerium in Kiew hat via Twitter ein Video veröffentlicht, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz in Charkiw zeigen soll. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude. Laut Regionalverwaltung sind auch Wohngebiete von Raketen getroffen worden. Das Außenministerium wirft Russland vor, Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören. Moskau weist das zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes ist der russische Vormarsch auf Kiew in den vergangenen 24 Stunden kaum vorangekommen. Hintergrund seien wahrscheinlich logistische Probleme, heißt es. Das russische Militär habe aber den Einsatz von Artillerie im Norden von Kiew und rund um Charkiw sowie Tschernihiw verstärkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 10:00 Uhr