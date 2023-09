Russische Angriffe auf Cherson, ukrainische Drohnen in Kursk

Kiew: Bei russischen Luftangriffen auf das südukrainische Gebiet Cherson sind nach örtlichen Behördenangaben zwei Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt. Angeblich gab es auch Luftangriffe auf das Gebiet Odessa am Schwarzen Meer und andere Regionen im Süden der Ukraine. Ihrerseits hat die Ukraine mit Kampfdrohnen die grenznahe russische Gebietshauptstadt Kursk angegriffen. Während die russischen Behörden von einem leichten Schaden am Dach eines Verwaltungsgebäudes im Zentrum berichteten, sprach der ukrainische Militärgeheimdienst von Treffern in einer Ölraffinerie und einem Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 15:30 Uhr