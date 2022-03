Russisch-ukrainische Verhandlungen bringen Annäherung

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Vertreter der Ukraine und Russlands haben ihre Verhandlungsrunde in der Türkei nach etwa vier Stunden beendet. Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagte in einer kurzen Pressekonferenz, seine Seite habe Gespräche über den Status der Schwarzmeer-Halbinsel Krim angeboten. Dafür müssten aber alle Kampfhandlungen beendet werden. Kurz nach Ende des Treffens teilte das russische Verteidigungsministerium mit, die russische Armee wolle ihre Angriffe bei Kiew stark reduzieren. Die Unterhändler hatten sich nach dem russischen Überfall Ende Februar dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen und regelmäßige Videoschalten abgehalten. Insgesamt liegen die Positionen weit auseinander: Die ukrainische Regierung will einen russischen Abzug und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert den Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt sowie auf die Krim und auf die ostukrainischen Separatistengebiete.

