Russisch-ukrainische Gespräche sollen um 15 Uhr beginnen

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Ungeachtet geplanter Verhandlungen verstärkt Russland am achten Kriegstag die Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine. Nach Angaben ukrainischer Behörden gab es Tote und Verletzte. Um 15 Uhr sind Verhandlungen über eine Waffenruhe angesetzt. Beide Seiten wollen sich demnanch im Westen von Belarus treffen. Die ukrainische Delegation teilte mit, sie wolle über die Einrichtung eines Korridors für humanitäre Hilfe sprechen, bevor man zu anderen Themen übergehe. Russlands Außenminister Lawrow sagte wörtlich: "Wir sind gesprächsbereit, aber wir werden unsere Operation fortsetzen". Lawrow räumte indirekt ein, dass bei russischen Angriffen auch Zivilisten getötet wurden. Er beklagte, es gehe den westlichen Staaten darum, alles zu untergraben, was russisch sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 14:00 Uhr