Russen wollen offenbar Verteidigung bei Kiew durchbrechen

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russische Truppen versuchen offenbar Verteidigungsanlagen im Umkreis von Kiew zu durchbrechen und weiter in Richtung Hauptstadt vorzustoßen. Der ukrainische Generalstab hat am Vormittag mitgeteilt, die Armee wehre Versuche russischer Soldaten ab, die Kontrolle über wichtige Straßen und Siedlungen zu übernehmen. Das russische Verteidigungsministerium wiederum veröffentlichte Aufnahmen von gepanzerten Fahrzeugen, die rund 40 Kilometer von Kiew entfernt sind und sich auf der Fernstraße in Richtung Hauptstadt bewegen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unterdessen dauerten die Kämpfe in anderen Landesteilen an, etwa im Süden. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, dass russische Truppen offenbar verstärkt versuchen, Mariupol einzunehmen. In der Nähe der eingekesselten Hafenstadt würden sie Geländegewinne erzielen, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 10:00 Uhr