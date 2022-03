Russen wollen offenbar ukrainische Truppen im Osten einkreisen

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Charkiw: Der Kreml verstärkt offenbar sein militärischen Engagement im Osten der Ukraine. Wie das britische Verteidigungsministerium bekannt gab, scheinen sich die russische Streitkräfte darauf zu konzentrieren, ukrainische Truppen einzukesseln, die den separatistischen Regionen im Osten der Ukraine direkt gegenüberstehen. Sie rücken demnach aus Richtung Charkiw im Norden und der Hafenstadt Mariupol im Süden vor, hieß es in einer Mitteilung auf Grundlage von Geheimdienstinformationen. Der Frontverlauf in der Nordukraine bleibe aber weitgehend statisch. Prorussische Einheiten in Luhansk haben derweil eine Abstimmung über einen Beitritt der Region zu Russland angekündigt. Ein Separatisten-Führer sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur, es werde in nächster Zeit ein entsprechendes Referendum durchgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 14:00 Uhr