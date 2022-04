Russen lassen Busse zur Evakuierung von Mariupol nicht durch

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: In der schwer zerstörten Hafenstadt ist eine groß angelegte Evakuierung von Bewohnern möglicherweise wieder gescheitert. Wie die ukrainische Regierung mittelte, ist ein Konvoi mit 45 Bussen von russische Soldaten etwa 75 Kilometer westlich von Mariupol aufgehalten worden. Das russische Verteidigungsministerium hatte gestern angekündigt, heute um 10 Uhr Ortszeit einen Korridor von Mariupol ins 220 Kilometer entfernte Saporischschja zu öffnen. Die russische Offensive konzentriert sich offenbar immer stärker auf den Osten und Süden des Landes. Ukrainische Behörden berichten zum Beispiel von Angriffen auf Charkiw. In anderen östlichen Regionen versuche Russland, Verwaltungen aufzubauen. Das britische Verteidigungsministerium hat Hinweise, dass russische Truppen von Georgien in die Ukraine verlegt werden. Dies wird als Hinweis gesehen, dass die Verluste bei den russischen Truppem höher sind als erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 06:00 Uhr