Russen intensivieren ihre Angriffe auf Metropolen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt sind am Morgen mehrere starke Explosionen zu hören gewesen. Wie schon gestern, als die russischen Streitkräfte mehrere Wohnhäuser unter Beschuss genommen hatten, stiegen anschließend schwarze Rauchsäulen auf. Der Chef der Regionalverwaltung, Kuleba, sagte, die Russen hätten die Angriffe verstärkt. Sie versuchen seinen Angaben zufolge, die Hauptstadt von den Verkehrsadern abzuschneiden und die logistischen Kapazitäten zu zerstören. Russische Truppen besetzten die Stadt Iwankiw nördlich von Kiew und kontrollierten die umliegende Region an der Grenze zu Belarus, so Kuleba weiter. Betroffen von den verstärkten Attacken sind auch Charkiw im Osten, Mariupol im Südosten und Mykolajiw im Südwesten. Auch weiter westlich gelegene Städte, die bisher von den Kämpfen verschont geblieben waren, kommen zunehmend unter Beschuss.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 10:45 Uhr