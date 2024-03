Russen drohen Botschaftern und Journalisten

Moskau: Russland verschärft erneut seine Tonlage gegenüber dem Westen. Das Außenministerium in Moskau warf westlichen Botschaftern vor, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Zur Begründung hieß es, der deutsche Botschafter Graf Lambsdorff sowie dessen französischer Kollege und die US-Vertreterin hätten an der Beerdigung des verstorbenen Oppositionspolitikers Nawalny teilgenommen. Die Außenamtssprecherin drohte zudem, deutsche Journalisten müssten Russland verlassen, wenn die Bundesregierung Maßnahmen gegen russische Journalisten in Deutschland ergreife.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 15:00 Uhr