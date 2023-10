Rushdie plädiert auf Frankfurter Buchmesse für Freiheit der Literatur

Frankfurt am Main: Auf der Buchmesse hat sich der Schriftsteller Salman Rushdie der Presse präsentiert - zwei Tage vor Entgegennahme des Friedenspreises in der Paulskirche. Der 76-Jährige sprach sich für die Freiheit der Literatur aus. Er wolle junge Autoren dazu ermuntern, eigene Figuren zu erfinden. Bücherschreiben bezeichnete Rushdie als einen "Akt des Optimismus", die aktuelle Lage in Israel erfülle ihn mit Horror. - Die Frankfurter Buchmesse zog indessen eine positive Zwischenbilanz. Wie mitgeteilt wurde, kamen seit Mittwoch mehr als 105.000 Fachbesucher nach Frankfurt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von fast 20 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 20:00 Uhr