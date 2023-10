Rushdie plädiert auf Frankfurter Buchmesse für Freiheit der Literatur

Frankfurt am Main: Auf der Buchmesse hat sich der Schriftsteller Salman Rushdie der Presse präsentiert - zwei Tage vor Verleihung des Friedenspreises in der Paulskirche. Der 76-Jährige sprach sich für die Freiheit der Literatur aus. Er wolle junge Autoren dazu ermuntern, eigene Figuren zu erfinden. Bücherschreiben bezeichnete Rushdie als einen "Akt des Optimismus", die aktuelle Lage in Israel erfülle ihn mit Horror. Das Pressegespräch fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Rushdie war bei einem Auftritt in den USA im Sommer letzten Jahres von einem Islamisten angegriffen worden und ist seitdem auf einem Auge blind.

