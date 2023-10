Rushdie nimmt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen

Frankfurt am Main: Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. Der 76-Jährige sagte in seiner Dankesrede für die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchandels in der Paulskirche wörtlich: "Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen." Und weiter meinte er, es sei eine Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe - auf allen Seiten angegriffen werde, von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen. Rushdie erhält die Auszeichnung laut Jury für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 15:00 Uhr