Rushdie erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Frankfurt am Main: Zum Abschluss der Buchmesse wird der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie am späten Vormittag in der Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der Stiftungsrat würdigte die Unbeugsamkeit und Lebensbejahung des 76-Jährigen. In seinen Romanen und Sachbüchern verbinde er erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit. Zu Rushdies bekanntesten Werken gehören die "Satanischen Verse", die teilweise vom Leben des Propheten Mohammed inspiriert sind. Seit dem Erscheinen des Romans Ende der 1980er Jahre wurde er immer wieder bedroht, eine Messerattacke im vergangenen Jahr in den USA hat er nur knapp überlebt. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert.

