Rushdie erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Frankfurt am Main: Der Schriftsteller Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Autor verbinde erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit, heißt es in der Begründung des Stiftungsrats. Zudem lebe Rushdie in ständiger Gefahr, seit der iranische Ayatollah Khomeini im Jahr 1989 eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen habe. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert. Rushdie erhält ihn am 22. Oktober, dem letzten Tag der Frankfurter Buchmesse, in der Paulskirche.

