Rushdie-Attentäter zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt

Ein Bezirksgericht im US-Bundesstaat New York hat die Höchststrafe verhängt. Es sah es als erwiesen an, dass der 27-jährige Hadi Matar im August 2022 bei einer öffentlichen Veranstaltung mehrfach auf den islamkritischen Schriftsteller eingestochen hat. Rushdie war in der Folge auf einem Auge erblindet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 17:15 Uhr