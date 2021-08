Rundfunkbeitrag steigt auf monatlich 18,36 Euro

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Der ARD-Vorsitzende Buhrow und ZDF-Intendant Bellut haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags begrüßt. Buhrow sagte, dies versetze die Sender in die Lage, in den kommenden Jahren weiter das bestmögliche Programm für die Menschen zu machen. Bellut erklärte, der klare Beschluss der Karlsruher Richter bestätige und stärke die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Gericht hatte entschieden, dass die Blockade der Beitragserhöhung durch Sachsen-Anhalt verfassungswidrig war. Damit setzten die Richter die Anpassung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro in Kraft. Sie gilt rückwirkend zum 20. Juli und solange, bis eine Neuregelung in Kraft tritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 12:00 Uhr