Runder Tisch zu Rettung weiterer Galeria-Filialen in Bayern

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundestag stimmt über Wahlrechtsreform ab

Berlin: Im Bundestag steht zum Auftakt der heutigen Sitzung die Abstimmung über die geplante Reform des Wahlrechts an. Ziel ist es, das Parlament ab der nächsten Wahl dauerhaft auf 630 Mandate zu verkleinern. Unter anderem soll es künftig keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben. Aktuell ist der Bundestag mit 736 Abgeordneten so groß wie noch nie. Nach den neuen Regeln kann es künftig vorkommen, dass ein Bewerber seinen Wahlkreis zwar direkt gewinnt, aber trotzdem nicht in den Bundestag einzieht. Linkspartei und Union lehnen die Pläne strikt ab. CDU-Chef Merz will die Ampel-Koalition im letzten Moment noch von der geplanten Reform des Wahlrechts abbringen. In der "Welt" schlug er vor, nochmal in Ruhe über die Reform zu reden.

