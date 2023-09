Rund 9500 Trachtler und Schützen ziehen am Vormittag zur Wiesn

München: Beim Oktoberfest ziehen am Vormittag die Trachten- und Schützenvereine zur Theresienwiese - wie immer am ersten Wiesnsonntag. Mit etwa 9.500 Teilnehmern und sieben Kilometern Länge ist der Zug einer der größten der Welt. Viele Teilnehmer sind in traditionellen und historischen Gewändern gekleidet - unter ihnen sind Trachtler, Gebirgsschützen, Fahnenschwinger, Tänzer und Musikkapellen. Begleitet werden sie von Festkutschen und geschmückten Brauerei-Gespannen. Der Trachten- und Schützenzug fand erstmals 1835 statt. Anlass war die Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 06:00 Uhr