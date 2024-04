Rund 800 Teilnehmer bei Ostermarsch in Nürnberg

Frankfurt am Main: An den diesjährigen Ostermärschen haben sich in Deutschland Tausende Menschen beteiligt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren. Die Infostelle Ostermarsch teilte mit, bundesweit habe es mehr als 120 Kundgebungen gegeben. Zentrale Forderungen waren atomare Abrüstung und Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie des Kriegs zwischen Israel und der palästinensischen Hamas im Gaza-Streifen. Zum Abschluss fanden heute auch noch einmal Aktionen in Bayern statt, unter anderem in Fürth und Landshut. In Nürnberg nahmen rund 800 Menschen an einer Demonstration unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" teil. Im Gespräch mit dem BR sagte eine Sprecherin des Nürnberger Friedensforums, ihnen gehe es um einen generellen Stopp von Waffenlieferungen. Zudem kritisierte sie eine wachsende Militarisierung der Gesellschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 20:15 Uhr